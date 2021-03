Lideri i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, me anë të një statusi në “Facebook” shkruan se Rama e ka lënë Shqipërinë jashtë BE-së.

Duka thekson se Brukseli shikon opozitën si një partnere serioze dhe për këtë gjë, Rama ndihet shumë i shqetësuar.



Postimi i kreut të Partisë, Agrare Ambientaliste, Agron Duka:

Kryeministri ndihet i shqetësuar rëndë, i trembur, se komisionerët e BE janë në komunikim me opozitën dhe kërkon tërheqje vëmendje nga Brukseli. Sipas tij kështu abuzohet me taksapaguesit europianë. Rama duhet ti japë llogari jo vetëm shqiptarëve por edhe taksapaguesve europianë, sepse qindra milionë dollarë projekte në mbështetje të infrastrukturës, bujqësisë, mjedisit, reformave të shumta, janë para dhe taksa të qytetarëve europianë.

Janë projekte për të cilat qortimet europiane kanë qenë të përsëritura për abuzimet, mungesën e theksuar të sundimit të ligjit, në mos-vajtjen e investimeve në shërbim të qytetarëve shqiptarë. Opozita e bashkuar dhe PAA si pjesë e rëndësishme e saj janë partnerët seriozë të BE, që do të qeverisin Shqipërinë pas 25 prillit. Kjo qeveri është tashmë e shkuara, “Aleanca për Ndryshim” po nënshkruan kontratën e besimit me shqiptarët.