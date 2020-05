Akademiku Artan Fuga sugjeron që vëmendja të kthehet tek situata për shkak të pademisë së COVID-19, ku shifrat po shënojnë sërish rritje.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ thekson se janë infektuar jo pak punonjës shëndetësie brenda spitalit. Po ashtu Fuga shpreh rëndësinë e faktit se duhet të ruhet spitali me çdo kusht nga infektimi se pastaj bëhet vendi i shërimit vend infektimi dhe sëmundjeje.

Mes të tjerash Fuga nuk i kursen ironitë për Akademinë e Shkencave, e cila ka nxjerrë disa raporte në lidhje me situatën në fjalë. “Aman mo, po ai grupi i nanoteknologjisë i akademisë shkencore e kishte parashikuar edhe këtë kurbën, apo futja kot! Sikur në mes të prillit kurba do të rrëzohej fare! E kishin kalkuluar me informatikë, me bioetikë, me ekonomi mo!

Cfarë komedie!”, shkruan Fuga.

REAGIMI I FUGËS

Lërini mo budallalliqet, jo e lagu jo s’e lagu, jo pakti, jo kodi, jo këshilli, jo kërmilli!

Shifni se sipas lajmeve sot është infektuar spitali me covid19 në kuptimin sepse janë infektuar jo pak punonjës shëndetësie brenda spitalit!

Po mirë, pak se na shërbejnë, por edhe i sëmurim kështu? Do i mbrojmë oficerët dhe ushtarët në front ne apo jo?

Si mos pak a shumë aq të shtruar sa punonjës internë të infektuar?

E kuptoni që duhet ruajtur spitali me çdo kusht nga infektimi se pastaj bëhet vendi i shërimit vend infektimi dhe sëmundjeje!

E kuptoni që pastaj lëre covid19, por nuk shkon dot në spital as për një vizitë mjekësore, sepse shkon për të operuar apendicitin dhe del me bronshit covidian!

Shkon të shërohet robi nga covid19, por infekton mjekun dhe infermierin e gjorë!

Vazhdoni bëni teori konspiracioniste, vazhdoni!

Ore të ruajmë maturantët – them unë – bëjmë apo jo kujdes në shkolla!

Se do të jetë e pafalshme pastaj!

Aman mo, po ai grupi i nanoteknologjisë i akademisë shkencore e kishte parashikuar edhe këtë kurbën, apo futja kot! Sikur në mes të prillit kurba do të rrëzohej fare! E kishin kalkuluar me informatikë, me bioetikë, me ekonomi mo!

Cfarë komedie!

Sikur do të hynim në histori për administrimin e pandemisë ne na sëmuren mjekë me më pak ose më shumë se njëzet pacientë të shtruar në spital!

O më raftë pika për llafollogjitë e ditës, llollollollo gjithë ditën!

A e kuptoni mo apo jo?