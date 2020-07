Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në Berat. Ngjarja ndodhi pak minuta më parë në lagjen periferike të qytetit në lagjen “Uznovë”.

Një mjet tip ‘Audi A 80’ me targa AA 135 BZ, duke udhëtuar me shpejtësi në drejtim të qytetit, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me shtyllën. Pas përplasjes me shtyllën, mjeti që drejtohej nga dy të rinjtë ka përfunduar i përplasur me murin ndarës të një shtëpie në anë të rrugës.

Raportohet se përplasja ka qenë shumë e fortë dhe të rinjtë u nxorën nga mjeti me vështirësi nga punonjësit e Repartit Zjarrfikës, që mbërritën në vendngjarje pak minuta pas aksidentit së bashku me forcat e policisë.

Drejtuesi i mjetit, shtetasi me inicialet N.Xh, 30-vjeç dhe pasagjeri 27-vjeçar që udhëtonte në të njëjtin mjet, janë dërguar në Spitalin Rajonal të Beratit në gjendje të rëndë dhe janë nën kujdesin e mjekëve. Burimet policore në vendngjarje konfirmojnë se aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë jashtë normave të lejuara me të cilën po udhëtonin dy të rinjtë.