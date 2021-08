Aksident me vdekje ne aksin Shkoder-Velipoje. Nje 16 vjeç qe po ecte me nje mjet bujqesor me inicialet O.T ka humbur jeten. Nje mjet tjeter e ka goditur nga pas duke bere qe 16 vjeçari te humb jeten.

Ngjarja ka ndodhur ne afersi te fshatit Trush rreth ores 5:20 te mengjesit te sotem. Policia ndodhet ne vendngjarje duke vijuar hetimet paraprake.

16 vjeçari ka perfunduar ne nje kanal ne ane te rruges pas aksidentit.