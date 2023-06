Nje 72-vjecar nga Fangu i mirdites ka gjetur vdekjen pasi u perplas nga nje autobuz ndersa levizte me bicikleta ne drejtim te baneses se tij ne fshatin Fang.

Aksidenti ndodhi rreth ores 9:00 te se martes ne rrugen e kombit segmenti Milot-Rreshen, ndersa viktime mbeti Ndue Perlesi.I moshuari mori plage te renda dhe nuk mundi te mbijetoje dhe gjeti vdekjen ne vendin e ngjarjes.

Drejtuesi i autobuzit qe shkaktoi aksidentin 60 vjecari me iniciale E.R eshte shoqeruar ne polici deri ne sqarimin e plote te rrethanave te ngjatjes. Ndekrohe Nga te dhenat e para behet e ditur se autobuzi qe levizte ne drejtim te Milotit eshte futur ne parakalim dhe eshte ndeshuar perballe me bicikleten ku udhetonte 72 vjecari, i cili ishte thuajse mbi vijat ndarese te anesores se rruges, dhe pershkak te shpejtesise nuk ka mundur ta shmange aksidentin. Sektori i policise se autostradave ka nisur hetimet per kete rast, ndersa apelohet ndaj perdoruesve te rruges per kujdes te shtuar gjate kesaj periudhe pershkak te fluksit ne rritje te levizjes se automjeteve pergjate rruges se kombit.