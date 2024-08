Nje aksident i ndodhur pak minuta me pare ne Balldre te Lezhes pergjate superstrades Shkoder- Lezhe shkaktoi bllokim te trafikut dhe rendim te tij. Ne tentative per te kryer nje parakalim, nje autoveture brenda te ciles udhetonte nje familje goditi nga pas nje autobuz te linjes Shkoder-Tirane ndersa pershkak te lageshtise vete autovetura u godit nga nje kamion, por per fat te shpejtesise jo te larte si pasoje e nje trafiku te ngarkuar, nga aksidenti nuk pati pasoja ne njerez. Familja e dergua ne spitalin rajonal te Lezhes per kontroll ndersa ne vendngjarje mberriten efektive te qarkullimit rrugor per te zhbllokuar trafikun.