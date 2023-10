Një i moshuar mbeti i plagosur, pasi bicikleta me te cilen po udhetonte u perplas nga një automjet. Aksidenti ndodhi rreth ores 10 e 30 minuta të së enjtes ne rrugen dytesore Lezhë-Rrile, ndërsa i plagosuri u dergua per ndihme mjekesore ne spitalin rajonal te lezhes, nga ku mesohet se ndodhet nen kujdesin e bluzave te bardha jashtë rrezikut për jeten.

Policia e cila mberriti ne vendin e ngjarjes mori në pyetje drejtuesen e mjetit që shkaktoi aksidentin si dhe nisi hetimet per zbardhjen e shkaqeve dhe rrathanave të ngjarjes, nga ku mbeti i plagosur i moshuari që po lëvizte me biçiklete me drejtim të qytetit të Lezhës.