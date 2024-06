Dy persona kane mbetur te plagosur, pas perplasjes se nje motorciklete me nje automjet. Aksidenti ndodhi pasditen e kesaj te merkure ne rrugen Lezhe-Shengjin, prane knalles. Te plagosur mbeten drejtuesit dhe pasagjeri i motorcikletes, njeri prej te cileve me fraktura te shumta. Ata jane derguar me urgjence per ndihme mjekesore ne spitalin rajonal te Lezhes, ndersa policia e cila mberriti menjehere ne vendin e ngjarjes nisi hetimet per zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave te ketij aksidenti.