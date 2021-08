Shoferit kosovar, i cili shkaktoi aksidentin tragjik në Slavonski Brod të Kroacisë, e ku humbën jetën 11 mërgimtarë që po vinin në Kosovë i është shtyrë paraburgimi edhe për 2 muaj të tjerë.

Avokati i shoferit, Igor Cishper tha për mediat atje se paraburgimi i klientit të tij u zgjat nën pretekstin e mundësisë së arratisjes.

“Paraburgimi i klientit tim u zgjat për dy muaj të tjerë për shkak të mundësisë së arratisjes. Komunikoj me të, ai nuk është mirë me shëndet. Është në gjendje shumë të keqe. Ne ofruam garanci prej 100,000 kuna (66.000 euro), por gjykata nuk e pranoi atë. Klienti im bisedon me familjen e tij në Kosovë çdo ditë, por nuk është aspak mirë. Dhe në bazë të situatës, është e vështirë”, tha ai.