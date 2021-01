Edhe akullorja është zbuluar se është infektuar me COVID-19 në Kinë, pasi një analizë të bërë në më shumë se 4,800 kuti akullore janë zbuluar gjurmë të virusit ndërsa autoritetet përpiqen të kontaktojnë njerëzit që mund të jenë prekur. Zyrtarët shëndetësorë në bashkinë Tianjin kanë filluar kontaktimin e të gjithë personave të cilët mund të kenë qenë në kontakt me kutitë.

Tre mostra të akullores së prodhuar në vend u gjetën të kontaminuar në bashkinë Tianjin, në veri-lindje të vendit. Rreth 4,836 kuti janë identifikuar të kontaminuara nga Kompania Ushqimore Tianjin Daqiaodao, nga të cilat 2,089 janë mbyllur. 1,812 kuti u dërguan në provinca të tjera dhe 935 kanë hyrë në tregun lokal nga të cilat 65 u shitën, sipas China Daily.

Hetimet fillestare epidemiologjike tregojnë se kompania prodhoi një seri akulloresh duke përdorur lëndë të parë, përfshirë qumësht pluhuri të importuar nga Zelanda e Re dhe hirrë pluhur të importuar nga Ukraina.

1,662 punonjës të ndërmarrjes janë urdhëruar të izolohen dhe iu nënshtruan testimit dje.

Dr Stephen Griffin, një virolog me qendër në Universitetin e Leeds, tha se testi pozitiv i akullores ka të ngjarë të vinte nga një kontakt njerëzor dhe ishte një “i vetëm”. Ai tha se shanset janë që kjo të jetë rezultat i një problemi me fabrikën e prodhimit dhe potencialisht të higjienë në fabrikë. Që akullorja të jetë bërë me yndyrë dhe të ruhet në temperatura të ftohta do ta bënte të lehtë mbijetimin e virusit, tha ai.