PAS DEKLARATËS SË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË PARTISË DEMOKRATIKE GAZMENT BARDHI KU VIJOI SULMET NDAJ KRYETARIT TË ARDHSHËM TË BASHKISË SHKODËR VALDRIN PJETRI, KY I FUNDIT KA REAGUAR NË FAQEN E TIJ NË FACEBOOK.
“UNË TË VËRTETËN TIME E DEKLAROVA PARA KANDIDIMIT SI DHE PARA PAK DITËSH ME DOKUMENTA ZYRTARE.
E VETMJA E VËRTETË ËSHTË AJO QË DEL NGA ZYRAT E AGJENSIVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT DHE JO NGA FOLTORET E PD.
PRES ME PADURIM VENDIMIN E PËRFUNDIMIT TË PROCESIT TË VERIFIKIMIT TË FIGURËS NGA ANA E AUTORITEVE ZYRTARE SHQIPTARE DHE ITALIANE.”- PËRFUNDON STATUSIN E TIJ KRYETARI I ARDHSHËM I BASHKISË SHKODËR VALDRIN PJETRI