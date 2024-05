NATO ka vetëm 5 për qind kapacitet të nevojshme për të mbrojtur frontin lindor në Evropë nëse ndodh një luftë e mundshme me Rusinë. Kjo është bërë e ditur nga ‘Financial Times’, duke cituar burime anonime nga Aleanca Atlantike, në një kohë kur janë përshkallëzuar tensionet mes Perëndimit dhe Moskës. Konflikti në Ukrainë ka theksuar rëndësinë e mbrojtjes kundërajrore. Në veçanti, në muajt e fundit Kievi i ka kërkuar Perëndimit që t’i dërgojë Ukrainës më shumë sisteme mbrojtëse për të mbrojtur qytetet dhe infrastrukturën e saj nga sulmi në rritje i raketave dhe bombarduesve rusë, i cili po favorizon ofensivën e forcave të Vladimir Putinit. Në të njëjtën kohë, kthesa e fundit perëndimore më e favorshme për të lejuar Kievin të përdorë armët e furnizuara nga NATO për të goditur objektivat brenda territorit rus, në vend se vetëm në zonat ukrainase të pushtuara nga forcat e Moskës, ka rritur kërcënimet e Kremlinit për një konfrontim të mundshëm të drejtpërdrejtë ushtarak. me Aleancën Atlantike. Por sipas burimeve të NATO-s, Aleanca Atlantike ka 5 për qind të kapacitetit anti-ajror që konsiderohet i nevojshëm për të mbrojtur vendet anëtare në rast të një sulmi masiv rus në Evropën Lindore dhe Qendrore.

“Aftësia për t’u mbrojtur nga sulmet raketore dhe ajrore ishte një pjesë kyçe e planit për të mbrojtur Evropën nga një pushtim rus. Dhe ne nuk e kemi atë kapacitet tani”, thotë një diplomat i lartë i NATO-s për gazetën City.

Paaftësia e NATO-s për të furnizuar Ukrainën me armë kundërajrore që nga fillimi i vitit ka nxjerrë në pah rezervat e kufizuara të sistemeve mbrojtëse të këtij lloji në vendet e Aleancës Atlantike. Në kryeqytetet evropiane po diskutohen nisma të ndryshme se si të zgjidhet kjo çështje. Gjermania ka nisur një projekt me një duzinë vendesh të tjera për të zhvilluar një sistem të ri të mbrojtjes ajrore duke përdorur teknologjitë amerikane dhe izraelite. Franca po studion një plan alternativ në bashkëpunim me një numër më të vogël aleatesh.