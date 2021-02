Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka zhvilluar një bashkëbisedim online me qytetarët ku ka pranuar pyetje dhe është përgjigjur.

I pyetur se a do të arrijë Lëvizja Vetëvendosje ta formojë qeverinë e vetme pas zgjedhjeve të 14 shkurtit apo do të bëjë koalicion me ndonjë parti tjetër, Kurti ka thënë se “s’ke me kë të bësh koalicion”.

“Kjo varet prej secilit prej nesh nëse pas shtatë ditëve i bie saktësisht në këtë orë, ne do të marrim vesh rezultatin e zgjedhjeve që do të jetë në favor të VV-së – kështu atëherë mirë është puna dhe s’kemi nevojë për kurrfarë koalicioni sepse edhe s’ke me kë të bësh”.

Kurti ka shtuar se koalicion e ka bërë më iniciativën e Vjosa Osmanit.

“Tash është populli ai që po del në referendum”.