Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, në Kosovë Albin Kurti është takuar me kryeministrin shqiptar, Edi Rama.

Ndryshe nga të gjithë zyrtarët e tjerë, Kurti nuk ka mbërritur në Kryeministri me eskortë.

“Nuk erdhi me eskortë, i shoqëruar nga automjete. Doli shefi i protokollit në Presidencë dhe e priti dhe tashmë është futur në Kryeministri për një takim informal me kryeministrin Edi Rama. Ishte një takim i paralajmëruar.

Ajo që është deklaruar se do të diskutohesh shumë çështje por pa i specifikuar ato. Është me dyshim nëse do të ketë një dyshim për shkak se takimi është informal”.