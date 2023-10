Debate të forta Basha-Bardhi në seancën e sotme dhe akuza të ndërsjella.

Kreu i PD-së Lulzim Basha foli për aleancë kullash dhe njerëz që sulmojnë PD-në për interesa personale.

Teksa në përgjigje kreu i grupit parlamentar të PD-së Gazment Bardhi tha se Basha ka dy kate në një nga kullat më të shtrenjta, duke e cilësuar kryetar të vetëshpallur.

Bardhi: U emocionova shumë veçanërisht nga kjo Aleanca e Kullave. Parafolësi është i vetmi që muaj e fundit ka marrë nja dy kate në një kullë dhe kur vjen këtu për të akuzuar kolegët për aleanca të kullave, numëro katet në kullat më të shtrenjta të tuat dhe familjarëve të tu. Je i vetmi njeri në këtë sallë i vetëshpallur kryetar. Nuk guxon të mbledhësh grupin. Je ti dhe 3 të tjerë që të shkojnë nga mbrapa. Nuk je përfaqësues i PD-së. Je i rikthyer pas një viti e gjysmë mungese gjoja për të bërë opozitën, por opozitën e ke me kolegët e tu, se me këta mbrapa nuk ta mban.

Basha: Znj. Kryetarja prisja përgjigje nga ty dhe jo nga autorët e kësaj zallamahie. Meqë keni vendosur të nxirrni dhjam nga pleshti, jep përgjigje. Për ata që kanë vendosur të bëjnë luftën e tyre të ndyrë personale, në tradhti të interesave të qytetarëve dhe demokratëve, kam një përgjigje, shumë shpejt do të përballeni me vetëdijen tuaj, me projektligjin për vettigun politik.

Shqiptarëve do iu them është i vetmi parlament që nga viti 1991 ka një rregull, që deputeti nuk ka përgjegjësi për atë që thotë.

Sot ky rregull është bërë shkak të hapet goja çorap i pisët. Nga deklarata si këto, ose prokuroria nis hetime për mua, ose i nis për shpifësit. Shpifësit, gojë çorap pisët, ata që natën firmosin për kulla dhe ditën sulmojnë PD-në për llogari të Ramës, ta dinë jo vetëm që nuk na i mbyllin gojën, por shumë shpejt do të përballeni me vettingun.

Këto nuk janë çështje të interesit të PD-së as të interesit tim personal. Shqiptarët janë neveritur me një parlament ku kap shpifja shpifjen, qelbësirllëku, qelbësirllëkun. Ndaj znj. Kryetare zbato ligjin, Kushtetutën.

Nikolla: Do të merrni përgjigjen e duhur. Unë kam thënë që do i drejtohem shërbimeve juridike dhe do i drejtohem dhe Komisionit të Rregullores për këtë situatë të paprecedentë.