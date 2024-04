Përpara një takimi me studentët e drejtësisë në Shkodër ambasadori i BE në Shqipëri Silvio Gonzato foli për reformën në drejtësi dhe presionet e politikës në institucionet e drejtësisë. Sipas ambasadorit të BE Reforma në Drejtësi është për të luftuar korrupsionin si e vetmja rrugë për t’u integruar në BE ndërsa shprehu besimin e tij të plotë në institucionet e reja të drejtësisë shqiptare.

Sa i takon pyetjes si po e përballon presionin SPAK, ambasadori i BE tha se Prokuroria e Posaçme është rezistente ndaj presioneve të tilla.

Gonzato deklaroi se Dumani nuk duket i shqetësuar nga presionet politike.