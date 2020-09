Ambasadori britanik, Duncan Norman kërkoi që të respektohet marrëveshja e 5 qershorit mes palëve politike dhe çdo ndryshim duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe të ligjshme. Nga Shkodra, Norman tha se do sistem që propozohet mund të bëhet funksional nëse ka vullnet politikë dhe konsensusi për ndryshimet është në dorë të vetë partive politike.

Jemi ne kulmin e reformes zgjedhore, sa besoni se tryeza do jete frytedhenese dhe me lista te hapura, jane te mundshme keto ne Shqiperi?

Norman: Reforma elektorale eshte nje çeshtje e nxehte dhe diçka qe ne e shohim me rendesi dhe do donim qe te imolementohet ne menyren e duhur. Nuk kam nje ide te sakte se cila do te ishte menyra e duhur, çdo vend ka sistemet e veta politike dhe çdo sistem behet mire funksional nese ka vullnet politik. Ne ishim mbeshtetes te fuqishem te reformes dhe ndryshimeve qe u bene ne 5 qershor, nje marreveshje qe u firmos nga te gjitha palet dhe vazhdon te qendroje dhe nuk duhet te ndryshoje ajo marreveshje qe u be ne 5 qershor. Nese do te kishte vazhdimesi te reformes duhet te behen ne menyre sa me transparente dhe te jene ne perputhshmeri edhe me konsensusin e duhur. Eshte detyre e Keshillit politik per te gjetur nje menyre funksionale dhe te gjeje nje konsensus te perbashket. Mendoj se kjo eshte e mundur.

Norman: Inkurajoj palet qe te gjejne nje konsensus dhe ajo çfare rekomandoj eshte qe te gjendet nje sistem qe do funksiononte per Shqiperine dhe qe do i bente zgjedhjet e 25 prillit te lira dhe te ndershme, kjo eshte me rendesi per ne.

Sa shanse ka te kete zgjedhje te lira dhe ekonomike kur ka tensione ndersa edhe krimi i organizuar mund te diktoje rezultatin e ketyre zgjedhjeve?

Norman: Besoj realisht qe nese ekziston vullneti politik Shqiperia do mund te kete zgjedhje te lira dhe te ndershme. Qeveria britanike punon ngushtesishst me Shqiperine per te luftuar krimin e organizuar dhe do punojme edhe me fuqishem ne muajt qe vijne duke patur parasysh zgjedhjet e ardhshme. Gjithashtu do vijojme edhe bashkepunimet me palet nderkombetare ne menyre qe te kemi nje monitotim me te mire te zgjedhjeve te ardhshme.

Ka nje tensionim te gjuhes se ashper te Presidentit ndaj qeverise, mund te ndikoje kjo ne zgjedhjet e 25 prillit dhe a eshte ne gjuhen dhe vendin e duhur institucioni i Presidentit?

Norman: Presidenti ka nje rol te rendesishem dhe te qarte kushtetues dhe ai vepron mbi ate qe mendon se eshte gjeja me e drejte ne raport me kushtetun dhe nuk mendoj se eshte vendi i duhur qe une te komentoj.

Si i shihni perplasjet e fundit ne Keshillin politik dhe kerkesat e reja?

Keshilli politik te vijoje punen e vet dhe nese kjo gje nuk eshte e mundur na duhet te shohim menyra arbitrimi per ta zgjidhur por nuk jemi ende ne ate stad.

Shume te rinj nga veriu emigrojne drejt Anglise dhe perfshihen ne krimin e organizuar atje, keni menduar si mund te ndalet kjo?

Norman: Lufta ndaj krimin te organizuar nje nga prioritetet e mija me te medha dhe patjeter qe do jete ne fokus te punes time edhe gjate ketij viti qe jam ketu ne Shqiperi. Vitin e fundit ambasada jone eshte rritur ne numer dhe jane te fokusuar te gjithe se jane te fokusuar per te parandaluar krimin e organizuar dhe nje pjese e rendesishme e asaj qe shohim eshte qe te merremi me procesin e krimit te organizuar. Nje nga arsyet qe njerezit behen pjese e krimit te organiziar eshte per te bere para dhe nese do kishim mundesi ta ndalonim kete rrjedhje te burimit te ardhurave atehere edhe largimi i te rinjve do ndalohet.

Jeni i kenaqur me reformen ne drejtesi deri ne tani sepse shume jane skeptike dhe kemi pare disa anetare bandash qe po lirohen nga burgu?

Norman: Britani e Madhe eshte mbeshtetes i madh i reformes ne drejtesi dhe dje pata mundesi te takoj kreun e FBI shqiptare Aida Hajnaj dhe krijimi i BKH eshte i rendesishem dhe patjeter qe ne do donim qe kjo te ndodhte me shpesh por e verteta eshte se nuk kemi alternativa te tjera dhe duhet te shohim reformen ne drejtesi qe te realizohet.

Integrimi ne BE, Shqiperia po ben hapa pas, keni nje koment per kete?

Norman: Britania nuk eshte me pjese e BE por ne mbeshtesim fuqimisht deshiren e Shqiperise per tu bere pjese e BE dhe gjitha reformat qe Shqiperia te behet pjese e BE dhe do donim qe gjerat te behen me shpejt, Shqiperia ka shume per te bere dhe asgje nga çfare kerkohet nuk eshte se nuk mund te realizohen. Shqiperia do mundet ti plotesoje kriteret e kerkuara nese do te behet anetar ne BE.

Cila eshte porosia qe keni per shqiptaret per zgjedhjet e 25 prillit?

Norman: Mbase nuk kam nje kendveshtrim se cilen parti shqiptaret duhet te votojne por jam i bindur se shqiptaret duhet te votojne. Eshte nje detyre dhe pergjegjesi qe shqiptaret kane ndaj vendit te tyre dhe vetes se tyre dhe ata jane qe vendosin per te ardhmen e tyre.

Mungesa e nje lidershipi te ri ne Shqiperi eshte shqetesuese per ju?

Norman: Ne rastin e Britanise kemi patur te njejtat figura per 150 vite kshu qe eshte e mundur qe kjo te jete ok dhe nuk eshte e domosdoshme te kete nje parti te re çdo here por duhet qe partite vete te behen atraktive dhe te terheqin votuesit dhe partite jane aty per te shprehur interesin dhe zerin e qytetareve. Duhet te kemi parasysh qe ne 25 prill fuqia qendron tek votuesit dhe jo anasjelltas, jo partia.