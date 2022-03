Igor Kalabukhov, ambasadori rus në Bosnje dhe Hercegovinë ka lëshuar një kërcënim rrëqethës ndaj fqinjëve të tjerë të BE-së që konsiderojnë anëtarësimin në NATO , si dhe vendeve të tjera tashmë anëtare të aleancës.

Kalabukhov,tha në TV kombëtar Moska ka “plane” për NATO-n.



“E kam thënë tashme, më lejoni të supozoj, për shembull, Bosnja është bërë anëtare e NATO-s dhe Brukseli vendos të vendosë atje raketat bërthamore që synojnë Moskën. Ne do të vlerësojmë situatën strategjike dhe prandaj mendoj se zgjidhja duhet të jetë sistemi evropian, jo NATO. Nëse Bosnja dhe Hercegovina vendos të jetë anëtare e ndonjë shoqate, kjo është një çështje e brendshme. Por një tjetër gjë është reagimi ynë. Me shembullin e Ukrainës, ne treguam atë që presim. Nëse ka një kërcënim, ne do të reagojmë. Kur u pyet nga një gazetar për kombet e tjera fqinje, ai u përgjigj: “Si e dini se ne nuk kemi plane kundër Kroacisë, Hungarisë, Polonisë? Ne kemi plane kundër NATO-s. Ne jemi duke vlerësuar situatën gjeostrategjike, duke parë se nga vijnë kërcënimet dhe po reagojmë.”

Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, vendet perëndimore nuk kanë qenë të gatshme të dërgojnë trupa në Ukrainë nga frika se ai do të çojë në një konflikt më të madh.