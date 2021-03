Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka rishpërndarë mesazhin e zëvendës ndihmës Sekretarit të Shtetit dhe përfaqësuesit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer për zgjedhjet e 25 prillit të 2021.

Znj.Kim rikujton se SHBA pret standarde të larta për zgjedhjet e 25 prillit. Po ashtu ajo qartëson se adiministrata e Biden angazhohet fuqishëm për Refromën në Drejtësi, sundimin e ligjit, transparencën që do të tërheqin më shumë investime amerikane, tryezën e parë ndërqeveritare si dhe ndihmën për vaksinat.

STATUSI NGA AMBASADORJA AMERIKANE

Palmer: 🇺🇸 expects high standards for 4/25 election; Biden Admin strongly committed to justice reform; rule of law & transparency will attract more 🇺🇸 investment; 🇺🇸 supports IGC for 🇦🇱; 🇺🇸 is contributing $4 billion to COVAX so more people have vaccine.👇 https://t.co/Xr4rx8NE8j

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) March 15, 2021