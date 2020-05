Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim ka reaguar pak pas përfundimit të tryezës së Këshillit Politik.

Përmes një postimi në ‘Twitter’ diplomatja amerikane theksoi se i vjen mirë që ky Këshill po përparon, ndërsa vlerësoi faktin se palët po vendosin për të ardhmen e Shqipërisë.

“Më vjen mirë që dëgjojë se Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore po përparon shumë. Kam takuar të gjithë anëtarët Rudina Hajdari, Damian Gjiknuri, Oerd Bylykbashi, Petrit Vasili dhe besoj se ata do të marrin vendime të mençura. Faleminderit që keni vendosur të ardhmen përpara”, shkruan Yuri Kim.

Good to hear that the Political Council on Electoral Reform is making more progress. I have met all the members – @rudina_hajdari, @DGjiknuri, Oerd Bylykbashi, Petrit Vasili – and I believe they will make wise decisions. Thank you for putting 🇦🇱’s future first!

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) May 28, 2020