Elsa Hastad, Ambasadore e Suedise ne Shqiperi po zhvillon nje takim me banore te Paçramit, pjese e bashkise Vau Dejes.

Ambasadorja Suedeze: E vleresoj demokracine, jemi ketu ne Paçram per te marre kendveshtrimin dhe perceptimin e njerezve ne lidhje me procesin zgjedhor.

Nuk do flasim me banoret per shitblerjen e votes ne takime, por per pjesemarrjen e komunitetit ne procesin zgjedhor.

Eshte shqetsuese fenomeni i shitblerjes se votes, duhet te keni kujdes sepse stadi ne te cilin ndodhet demokracia ne Shqiperi eshte shume e brishte.

Kemi te gjithe nje rol, por me te rendesishem e kane qytetaret dhe shteti duhet t’u siguroje qytetareve nje proces zgjedhor te mirefillte.

Nuk dua te komentoj per perfshirjen e kandidateve me te shkuar kriminale ne keto zgjedhje.