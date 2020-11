Ambasadorja franceze në Shqipëri Elisabeth Barsacq ka bërë një deklaratë të fortë nga Elbasani, ku ka thënë se në momentin që do merrte detyrën, atje i kanë thënë që të vijë në vendin tonë dhe të bëjë çmos që një ditë të jemi në BE.

“Skam ndërmend të kritikoj as punën e paraardhëse dhe as të politikës shqiptare. Kur isha në Paris dhe po informohesha i thashë vetes time se do bëj çdo gjë që një ditë Shqipëria të jetë pjesë e BE. Por edheShqipëria duhet të bëjë detyrën e vetë.

Kjo është detyra që i vura vetes dhe mesazhi që më dhanë si ambasadore ishte shko atje dhe bëj çështë e mundur që Shqipëria të jetë pjesë e BE”, shtoi ajo.