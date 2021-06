Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, jep lajmin se Shqipëria ka kaluar rrezikun nga koronavirusi, duke u futur te vendet me rrezik të ulët.

Përmes një mesazhi në “Twitter”, ambasadorja Kim thekson se nga 7 qershori CDC e ka futur Shqipërinë te vendet me nivel të ulët të Covid-19.

“Që nga 7 qershori, CDC e ka futur Shqipërinë si një vend me “Nivel 1: Niveli i ulët i Covid-19”. Ky është një lajm i mirë për amerikanët, që dëshirojnë të udhëtojnë në Shqipëri për argëtim ose biznes. Shikoni bashkangjitur për rekomandimet e CDC”, shkruan ambasadorja Kim.

As of June 7, 🇺🇸 CDC has upgraded Albania to “Level 1: Low Level of COVID-19”. This is good news for Americans who wish to travel to Albania for fun or business. See attached for CDC recommendations. https://t.co/wi94ojlNMR

