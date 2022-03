POSTIMI I PLOTË

Me super gratë shkodrane të #ZAZ3 në përkrahje dhe fitore.

Në 300 ditë promovojmë iniciativat dhe bizneset që drejtohen nga gratë, përmirësojmë kushtet në kopshtet dhe çerdhet, mbështesim familjet e reja me bonuse qeraje dhe kredi të buta për të garantuar mirëqënien e familjes.

Ne duhet ti ofrojmë mbështetje grave dhe në mandatin tonë do ta realizojmë këtë.

Punë të mira na presin!

Në 6 Mars #Voto1

#Voto_MajlindaAngoni

#ShkodraEArdhmjaJonë ☀️🌹

#SkaKohëPërPushim 🏃‍♀️🏃‍♂️