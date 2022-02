POSTIMI I MAJLINDA ANGONIT

Me tregëtarët dhe qytetarët në Merkatën e Rusit, ku pavarësisht investimit të bashkisë nuk ka mbrojtje nga reshjet dhe nga temperaturat e larta. Tregtarët janë të detyruar që të vendosin plastmasa dhe mjete tjera mbrojtëse pasi banaket nuk mbrojnë as tregtarët e as mallin e tyre.

Në 300 ditë garantojmë një mjedis të pastër dhe me standarte higjenike për tregjet dhe kushte më të mira tregëtimi për to.

Në 6 Mars #Voto1

#Voto_MajlindaAngoni

#ShkodraEArdhmjaJonë ☀️🌹#SkaKohëPërPushim 🏃‍♀️🏃‍♂️