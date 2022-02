Majlinda Angoni mori mbështetjen e banorëve të Bardhajve që me 6 mars do të votojnë masivisht ndryshimin. Në 32 vite fshati Bardhaj është diskriminuar nga bashkia Shkodër dhe asnjë investim në infrastrukturë apo në shkolla nuk është bërë në këtë territor.

Së bashku do i kthejmë bashkinë qytetarëve tha Angoni. Investime në infrastrukturë dhe në shkolla si dhe mundësi më shumë për të rinjte, për të qenë motorët e zhvillimit të Shkodrës .

Së bashku me 6 mars ndryshimi do të bëhet realitet dhe politika e regresit 32 vjeçare në bashkinë Shkodër do marrë fund tha Angoni.