Ecjet rrugëve të Shkodrës shënojnë momente të veçanta për mua.

Së bashku me ekipin tim, vizituam banorët e zonës në lagjet ‘Arra e Madhe’ dhe ‘Perash’.

Gjatë ecjes vizituam biznese të ndryshme në këtë zonë ku u takuam me pronarët dhe punonjësit. Prezantuam programin tonë dhe folëm për sfidat me të cilat ballafaqohen dhe mënyrat për t’i ndihmuar bizneset në të ardhmen e tyre.

Në 300 ditë themelojmë Këshillin Ekonomik të Shkodrës, një forum bashkëpunimi mes bizneseve dhe pushtetit lokal në krijimin e lehtësive për biznesin.