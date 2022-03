Turi i takimeve me qytetarët i kandidates Majlinda Angoni, u ndal në zonën e padonales së Shkodrës në të cilët qytetarët u shprehen të zhgënjyer nga qeverisja 32 vjeçare e Pd. Pedonalja e ka humbur funksionin e saj pasi është pushtuar nga qenjt,mbeturinat dhe mbi të gjitha është tjetërsuar nga ndërtimet në të.

Me 6 mars qytetarët premtuan mbështetje për vizionin e Majlinda Angonit ku prioritet do të jetë ndërhyrja menjëhershme në 3 pedonalet kryesore të qytetit. Turi takimeve vijoi me banorët e Perashit, Angoni mori mbështetjen e banorëve pasi është e domosdoshme që bashkia ti rikthehet qytetarëve .