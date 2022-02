Majlinda Angoni zhvilloi nje takim me komunitetin Egjiptian ne Shkoder ku pa nga afer kushtet ne te cilat ata jetojne. Harresa ishte kryefjale e banoreve, nga nje bashki qe kurre nuk u kujtua per ata ndonese jetojne ne hyrje te qytetit te Shkodres.

Pas 6 marsit, bashkia do te jete nje dere e hapur per ata dhe se bashku do krijohen kushte me te mira dhe perfshirje sociale per kete komunitet tha Angoni. Banoret premtuan mbeshtetje qe se bashku te ndeshkojne me vote harresen 32 vjeçare.