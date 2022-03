POSTIMI I PLOTË

🗣Më shumë përkrahje e përfshirje me krijimin e bordit këshillimor të shoqërisë civile.

🤝Një takim shumë frymëzues me koleg nga Shoqëria Civile. Gjerë e gjatë folëm e diskutuam për sfidat e vazhdueshme që në ofrimin e shërbimeve në qytetin tonë, për fuqizimin dhe rolin e tyre në shoqëri, për çështje të punësimit dhe integrimit të grupeve vulnerabël.

👩‍🦰Para vetës pata bashkëpunëtorë me shumë punëtore, me vizione të qarta dhe ide shumë të duhura për qytetin tonë.

💙Tanë bashkë për Shkodrën