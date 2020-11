Anxhela Peristeri me këngën “Karma” do të jetë përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurovision në 18 deri 22 maj 2021 në Holandë. Këngëtarja ka marrë 322 pikë nga votimi i 11 pjesëtarëve të jurisë së festivalit kombëtar të Radio Televizionit Shqiptar.

Peristeri la pas Viktor Tahiraj me këngën “Nënë” me 266 pikë dhe Gjergj Kaçinarin “Më jep jetë” me 245 pikë. Juria e përbërë nga Shefqet Aliu, Osman Mula, Spartak Tili, Erjon Sheme, Ruzhdi Keraj, Miron Kotani, Jaho Margjekaj, Kozma Dushi, Enver Shëngjergji, At Spiro Katundi dhe Rudolf Marku ndau për pjesëmarrësit edhe disa çmime që lidhen me garën muzikore të vitit, i cili këtë vit u zhvilluar “on-line”.

Juria pasi i degjoi audio të gjitha këngët e plota si dhe ridëgjoi live në piano të gjitha këngët të luajtura nga Genti Rushi vendosi:

1.Çmimi i “Karieres”- I jepet kompozitorit Flamur Shehu per pjesmarrjen me te madhe si kompozitor ne Festival nder vite.

2.Çmimi “Poezia me e mire” – I jepet z.Pandi Laco per tekstin e kenges “Peng” kenduar nga Davis Xherahu.

3.Çmimi “Muzika me e mire” – i jepet dirigjentit Grid Kraja per kompozimin e kenges

” Valixhja e Kujtimit”

4.Çmimi ” Orkestrimi me i mire”- I jepet kenges ” Vallja e jetes” kenduar nga Kastro Ziso.

5.Çmimi I kritikes- I jepet kenges ” Nene” kenduar nga Viktor Tahiraj me muzike te Artur Dhamos.

6.Çmimi ” Interpretimi me i mire”- pas debatesh te forta Juria vendosi te mos e shpalle tani per tani fituesin por me vone pasi te shohe dal vivo performancen ne Festival , pasi jane me pike te barabarta dy kengetare:

1.Anxhela Peristeri

2.Kamela Islamaj.

Renditja e plotë e këngëtarëve pjesëmarrës:

01.Anxhela Peristeri – Karma 322 pike.

02.Viktor Tahiraj – Nene 266 pike

03.Gjergj Kacinari- Me jep jete 245 pike

04.Fejstina Mezini – Kush je ti…. 188 pike

05.Uendi Mancaku- Vesi i shpirtit 137 pike

06.Franc Koruni – E moren boten 135 pike

07.Agim Poshka – Vendi im 122 pike

08.Sardi Strugaj- Ka per te tber…..97pike

09.Stefan Marena – Meteor 82 pike

10.Xhesika Polo – Me mbron 78 pike

11.Florent Abrashi – Vajze 76 pike

12.Dorela Gjylbegu – Vashezo 75 pike

13.Mirud – Nese vdes 71 pike

14.Klint Collaku – Do Tia dal 66 pike

15.Xhiljola Haveniku – E lire 62 pike

16.Kastro Zizo – Vallja e jetes 61 pike

17.Davis Xherahu – Peng 58 pike

18.Kamela Islamaj – Kujtimet 52 pike

19.Enxhi Nasufi – Njesoj 50 pike

20.Erik Lloshi – Jo 47 pike

21.Evi Reci – Tjerr 29 pike

22.Orgesa Zaimi – Valixhja e k….26 pike

23.Inis Neziri – Pendese 25 pike

24.Fatos Shabani – Ty 13 pike

25.Manjola Nallbani – Ora e jetes 11 pike

26. Era Rusi -Zjarri im 0 pike