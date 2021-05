Shqipëria kualifikohet në natën finale të Eurovizion. Vendi ynë përfaqësohet këtë vit me kēngëtaren Anxhela Peristeri, e cila ndezi skenën me performancën e saj mbrëmjen e sotme me këngën ‘Karma’.

Ndër Shtetet që morrën pjesë në gjysmëfinalen e dytë ishin Bullgaria, Estonia Finlanda, Greqa, Lituania, Anglia dhe të tjera.