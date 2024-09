Aris Mema eshte emeruar drejtor i Agjensise Shteterore te Kadastres ne Lezhe.Ai u rikthye ne kete detyre qe e ka mbajtur edhe me pare, duke zevendesuar ne kete post Gentjan Maloten i cili u pezullua nga detyra pak muaj me pare, pasi u vu nen hetim per shperdorim detyre ne lidhje me legalizimin e kateve shtese te nje pallati te ndertuar pa leje ne zonen e Kunes ne Shengjin.