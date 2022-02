Arjola dhe Antonela kane qene personazhe qe kane bere xing dhe kane patur goxha debate brenda shtepise se BB VIP, por duket se keto debate vazhdojne edhe sot.

Disa burime kane treguar se ne xhirimet e Post BB VIP Antonela ka filluar te hedhe kunja kundrejt Arjoles.

”Urime per fustanin, urime per floket”, por keto kunja jane pasuar nga Arjola e cila i ka thene: ”Urime dhe ti per Sanremon!”.

Rikujtojme se Antonela u perfol se do te merrte pjese ne Sanremo, madje mediat e shiten sikur do bente nje dalje serioze atje nderkohe qe u shfaq vetem pak kohe ne nje emision anonim ne nje televizion te kategorise se trete ne Itali me emrin “Odeon”.