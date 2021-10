Avokati Gjon Huli pas seancës në Gjykatën e Lezhës ka deklaruar se Armando Marku dhe Kristian Sherri nuk kanë pasur lidhje me autorin.

Ai deklaroi për mediat se Policia ka pjesën e vetë të fajita për vrasjen, pasi pretendon se policët ishin pa shenja dalluese në uniform.

Për më tëpër avokati sqaron se nëse Marku dhe Sherri do të ishin me Aldi Ramën, do të kishin ikur bashkë me të dhe nuk do të qëndronin me policët.

‘’Se për këta të dyshuar që ngelën në arrest me burg gjyqin ia kanë bërë gazetarët dhe mediat e shkruara e visive këto 4 ditë.

E vërteta qëndron se Policia ka pjesën e vet pse ka humbur jetën dhe një officer i nderuar. Momenti që ka ndodhur ngjarja, policët kanë qenë pa kurrfarë shenja dalluese. Tani mediat, ju dhe Gjykata e Prokuroria mundohen të mbrojnë veprimet e paligjshme të Policisë së Shtetit.

Pretendimet e organit të akuzës janë se dy të mbrojturit prej nesh kanë kryer veprën penale të moskallëzimit të krimit. Ka ndodhur në mes të policëve, prezent me ta, s’kanë pasur lidhje fare me vrasësin.

Këta që ne mbrojtëm sot, do të kishin ik me atë që vrau policin, por qëndruan me dy policët se kur i mbaruan fishekët u trembën më shumë se këta. Armando Marku dhe Kristian Sherri mund të kishin ikur se ishin djem më të fuqishëm se policët, por ndihmuan që të çojnë policing e plagosur në autoambulancë. Jemi para faktit që të dy nuk kanë kryer vepër penale. S’ka fare lidhje moskallëzimi i krimit. Do e apelojmë.’’- tha avokati.