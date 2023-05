Ministrja e Jashtme e Shqipërisë, Olta Xhacka, do të takohet me ministrin e Jashtëm Vassilis Kaskarelis, në lidhje me rastin e Fredi Belerit , siç ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale.

“Në orët në vijim do të takohem me Ministren e Jashtme të Shqipërisë Olta Xhaçka në Oslo, për të ngritur çështjen e lirimit të kryetarit të zgjedhur të Heimarrës Fredi Beleris dhe partnerit të tij Pantelis Kokavesis”, thotë z.Kaskarelis në postimin e tij. Fredi Beleri, u zgjodh kryetar i Bashkisë së Himarës në fillim të këtij muaji, por ai u arrestua dhe u burgos pas dyshimeve për ryshfet të dyshuar të votuesve. Në burg ndodhet edhe ndihmësi i tij, Pandeli Kokaveshi.

Ambasadorja greke në Shqipëri, Konstantina Kamitsi, së fundmi është takuar me Belerin dhe Kokavesisin dhe ka pasur komunikim të vazhdueshëm me familjet dhe avokatët e tyre.