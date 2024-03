Kreu i grupit parlamentar të PD Gazment Bardhi ka reaguar në lidhje me arrestimin e kreut të bashkisë Himarë Jorgo Goro. Me një postim në “X”, Bardhi tha se ky arrestim duhet të shoqërohet me arrestime edhe të bashkëpunëtorëve Edi Ramës. Bardhi tha se Goro duhet të shkarkohet menjëherë nga Rama.

Postimi:

Arrestimi i Jorgo Gorës është një lajm i mirë, që duhet të shoqërohet me arrestime edhe të bashkëpunëtorëve Edi Ramës, që në shkelje të ligjit kanë përfituar prej tij statusin e investitorëve strategjik. KM duhet me urgjencë të urdhëroj shkarkimim e tij nga detyra.