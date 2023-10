Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me arrestimin e mjekut ligjor të spitalit të Mirditës një ditë më parë nga policia.Nga veprimet hetimore rezulton se 63-vjeçari me iniciale Z.P, i mori shtetasit Gj. S., 55 vjeç, banues në fshatin Spiten 100 euro për ti kryer një akt ekspertimi, pasi kishte mbetur i plagosur nga dhunimi me sende të forta.Këtë veprim të mjekut qytetari e filmoi dhe mënjehëre ju drejtua policisë ku bëri dënoncimin në lidhje me rastin.Pas sinjalizimit nga qytetari, Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë u vunë në lëvizje duke arrestuar mjekun 63-vjeçar.

Gjithashtu, në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast u sekuestrua si provë materiale, shuma 100 euro që 63-vjeçari i mori shtetasit Gj. S., në kundërshtim me ligjin.Mjeku i arrestuar po mbahet në dhomat e paraburgimit të Komisariatit të Policisë në pritje për tu njohur me masen e sigurisë në Gjykaten e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshem Lezhë.