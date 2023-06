Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka reaguar për arrestimin e sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë dhe specialistes te ‘Bashkëqeverisjes’ duke thënë se SPAK po merret me sardele në vend të krokodilëve.

“SPAK prap me sardele në vend të krokodilëve si Rama dhe qeveria! Ua ua ua sa gezohet Rama kur arrestohen keto zv.ministret per nje arke me peshk dhe tani kjo sekretarja e pergjishme e shendetesise.

Gëzohet Rama se lëshon këto cironkat, që të shpëtojnë krokodolet si puna e tij dhe e ministrave të tij dhe të vazhdojne te vjedhin miliarda. SPAK po fajtoret per krimet zgjedhore te 14 majit, Inceneratoret, portin e Durrësit, Teatrin, koncesione supervjedhje, tendera me dhjete fish çmimi ku jane se per te njohur i di gjithe Shqiperia. SPAK e morem vesh perfundimisht qe urdherohesh per faqe te zeze nga Edi Rama, po mos e beni kaq trashe. Kjo nuk ishte Reforma e Drejtesise, por e Pandeshkueshmerise se Rames me shoke”, shkroi Vasili.