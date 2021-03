Ministrat e Financave të shtatë vendeve më të industrializuara janë pajtuar të rrisin volumin e monedhës SDR, që përdoret vetëm nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, deri në 650 miliardë dollarë, për herë të parë që nga kriza e vitit 2009.

Rritja e financimi synon të ndihmojë vendet me të ardhura të ulëta të rimëkëmben nga kriza e pandemisë COVID-19.

G7-ta ka bërë hapa përpara në marrëveshjen për të zgjeruar rezervat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, për herë të parë që nga kriza financiare e vitit 2009.

Britania e Madhe që kryeson G7-në këtë vit, deklaroi se ministrat e Financave janë pajtuar të mbështesin rritjen e volumit të të ashtuquajturës Të Drejtat Speciale të Tërheqjes (SDR), që është një monedhë e brendshme që përdoret nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.

“Marrëveshja e arritur mes vendeve të G7-së hap rrugën e veprimeve kritike dhe konkrete për të mbështetur vendet me të ardhura të ulëta, duke u siguruar se asnjë vend nuk do të lihet prapa në rimëkëmbjen ekonomike globale”, deklaroi sekretari britanik i Thesarit, Rishi Sunak.

Lajmi është mirëpritur nga shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva e cila tha se takimi i ministrave të G7-së ishte shumë produktiv.

Vitin e kaluar, në mes të pandemisë, FMN kërkoi shpërndarjen e SDR-ve për të rritur fondin në një ekuivalente prej 500 miliardë dollarë nga 293 miliardë dollarë që ishte pas vitit 2009 e deri më sot.

Por, kjo kërkesë u kundërshtua në atë kohë nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Me ndryshimin e administratës amerikane, sekretarja e re e Thesarit, Janet Yellen, deklaroi se do dëshironte një zgjerim të fondit, por njëkohësisht dëshironte më tepër transparencë se si SDR-të do të përdoren dhe do të tregtohen.

Burimeve në Shtetet e Bashkuara, të afërta me bisedimet e G7-së, deklaruan se në diskutim është edhe rritja e financimit deri në 650 miliardë dollarë.