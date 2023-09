Fjalimi i Presidentit të SHBA-së, Joe Biden, është duartrokitur fort nga pjesa më e madhe e Asamblesë së Përgjithshme, i cili dënoi agresionin rus dhe mbështeste Ukrainën. Gjithashtu duartrokiti presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili do të flasë gjatë paradites.

Joe Biden tha se Rusia ende beson se bota do të lodhet dhe do ta lejojë atë të brutalizojë Ukrainën pa pasoja. Ai tha se ata duhet ta kundërshtojnë agresionin sot për të penguar agresorët e tjerë të mundshëm që mund të pasojnë në vitet në vazhdim. Ai gjithashtu tha se SHBA dëshiron një botë më të sigurt, më të begatë dhe më të barabartë për të gjithë, duke theksuar se asnjë komb nuk mund të përballet i vetëm me sfidat aktuale.

“Rusia beson se bota do të lodhet dhe do ta lejojë atë të brutalizojë Ukrainën pa pasoja. Por unë ju pyes këtë: nëse braktisim parimet themelore të Kartës së OKB-së për të qetësuar një agresor, a mundet ndonjë shtet anëtar të ndihet i sigurt se ata do të mbrohen? Nëse lejojmë ndarjen e Ukrainës, a do të garantohet pavarësia e ndonjë kombi? Përgjigjja është jo. Ne duhet ta kundërshtojmë këtë agresion flagrant sot për të penguar agresorët e tjerë të mundshëm nesër. Ne e dimë se e ardhmja jonë është e lidhur me tuajën, asnjë komb nuk mund të përballet i vetëm me sfidat e sotme. Rusia prish marrëveshjet e kontrollit të armëve. Ne dhe Kievi duam paqe, është vetëm Rusia ajo që qëndron në rrugë.” Këtë e tha presidenti amerikan Joe Biden në Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara duan një botë më të sigurt, më të begatë dhe më të barabartë për të gjithë, sepse ne e dimë se e ardhmja jonë është e lidhur me tuajën. Dhe asnjë komb nuk mund të përballet i vetëm me sfidat aktuale”, tha Biden.