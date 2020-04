Kryeministri Edi Rama thotë se numri i pacientëve në spitalet COVID është shumë i ulet, vetëm 35 madje asnjë prej tyre nuk është në respirator kurse 7 në reanimacion.

Ndërkohë Rama thotë se maturantët e kanë të domosdoshme të rikthehen në shkolla kurse të tjerët do e mbyllin vitin shkollor me notat që kanë pasur para mbylljes së shkollave prej pandemisë.

”Dua të bëj një përmbledhje. është me shumë rëndësi që e gjithë kjo përpjekje, sakrificë, stres që na ka krijuar një situatë krejt të befasishme në fund të ditës vlerësohet me rezultatin që na jep në vijën e zjarrit. Aty ku bëhet përballja e madhe për të mbrojtur jetë.

Në spitalet që janë të përgatitura për të luftuar me armikun. 35 pacientë gjithsej, numër goxha i ulët me kërcënimin potencial.

Vetëm 7 në reanimacion që u uroj me gjithë zemër të kalojnë këtë sfidë. Më e rëndësishmja nuk kemi asnjë pacient në respirator. Në atë momentin më të vështirë.

Kemi dhënë dje vendimin përmes ministres së arsimit lidhur me shkollat. Nga të gjitha vlerësimet e bëra por duke parë dhe vendet e tjera ne kemi arritur në konkluzionin që më 18 maj të çelim mësimin vetëm për maturantët. E kanë të domosdoshme. Të tjetrët të gjithë do kalojnë në vitin e ardhshëm shkollor me notat që kanë pasur para se të mbyllej shkolla.

Nga ana tjetër kemi një kthim masiv në punë. Të shumë kategorive dhe individëve. Një pjesë janë dhe individë që kanë marrë pagën e luftës. Do të vazhdojnë ta marrin. Sidoqoftë ne besojmë që është e rëndësishme të jemi bashkë dhe pranë njerëzve që janë goditur të ardhurat. ”- tha Rama.