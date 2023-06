Një shkëmb masiv hapësinor më i madh se dhjetë autobusë po lëviz drejt Tokës.NASA thotë se asteroidi, i quajtur shkencërisht 2013 WV44, do të kalojë rreth orës 8 të mëngjesit GMT të mërkurën.Shkëmbi vlerësohet të jetë deri në 524 këmbë (160 metra) në diametër, që është më i madh se Syri i Londrës (120.091 metra) dhe Big Ben (94.488 metra).Ai do të udhëtojë me një shpejtësi prej 11.8 km në sekondë ose mbi 26,000 milje në orë – afërsisht 34 herë shpejtësia e zërit.Edhe pse lëviz drejt Tokës, ai kurrë nuk do të afrohet më shumë se 0.02334 njësi astronomike, ose rreth 2.1 milion milje.

Pavarësisht se është rreth nëntë herë më larg se Hëna, asteroidi klasifikohet si një objekt afër Tokës (NEO) dhe po gjurmohet nga NASA.“NEO-të janë kometa dhe asteroidë që janë shtyrë nga tërheqja gravitacionale e planetëve të afërt në orbita që i lejojnë ata të hyjnë në fqinjësinë e Tokës”, tha NASA.

“Të përbëra kryesisht nga akulli i ujit me grimca të ngulitura pluhuri, kometat u formuan fillimisht në sistemin e jashtëm planetar të ftohtë, ndërsa shumica e asteroidëve shkëmborë u formuan në sistemin diellor të brendshëm më të ngrohtë midis orbitave të Marsit dhe Jupiterit.

“Interesi shkencor për kometat dhe asteroidët është kryesisht për shkak të statusit të tyre si mbetje relativisht të pandryshuara nga procesi i formimit të sistemit diellor rreth 4.6 miliardë vjet më parë.”

Një NEO përkufizohet si i tillë kur vjen brenda 1.3 njësive astronomike (AU) (120.8 milion milje) të diellit dhe si rrjedhim brenda 0.3 AU (27.8 milion milje) nga orbita e Tokës.Edhe pse 2013 WV44 do të jetë në një distancë prej 2.1 milion milje larg, kjo është relativisht afër në terma astronomikë.NASA e rendit atë si një nga afrimet e ardhshme në gjurmuesin e saj në internet, i cili përpilon objektet e ardhshme që po afrohen gjithnjë e më shumë me Tokën.