AstraZeneca ngriti dividentin e saj vjetor për herë të parë në një dekadë të enjten dhe parashikoi shitje më të larta për vitin 2022 pasi ilaçet e reja kundër kancerit, sëmundjeve të veshkave dhe kushteve të rralla përbëjnë një rënie të COVID- 19. Të dhënat e hershme kanë treguar një goditje përforcuese të vaksinës COVID-19 të përdorur gjerësisht të prodhuesit të drogës dhe ilaçit të saj antitrupor Evusheld që të dyja funksionojnë kundër variantit të koronavirusit Omicron, raportoi Reuters.

Por ndërsa kompania parashikon që shitjet e Evusheld të rriten këtë vit, ajo pret që kjo të tejkalohet nga një rënie në shitjet e vaksinës mes konkurrencës në rritje. AstraZeneca ka filluar të fitojë një fitim modest nga vaksina, e cila fillimisht u shit me kosto sipas një marrëveshjeje me zhvilluesit e saj në Universitetin e Oksfordit. Por kompania tha se do të vazhdojë t’ua shesë atë vendeve me të ardhura të ulëta në baza jofitimprurëse.

Ndërsa shitjet e produkteve COVID-19 pritet të bien me një përqindje të ulët deri në mes të viteve 20 këtë vit, kompania e listuar në Londër parashikon që të ardhurat e përgjithshme të rriten me një përqindje të lartë të adoleshentëve, me fitimet bazë të rriten nga mesatarja në të lartë. Përqindja e viteve 20. Aksionet e saj u rritën rreth 3% në 1215 GMT, ndër rritësit më të mëdhenj në indeksin FTSE-100, pasi disa investitorë ishin përgatitur për një performancë më të dobët këtë vit.

“Kishte një ankth të madh investitor që erdhi në lëshimin e sotëm të udhëzimeve dhe me numrat e përgjithshëm të konsensusit të vitit 2022 që nuk ka gjasa të ndryshojnë në anën e pasme të përditësimit, ne besojmë se teprica duhet të hiqet kryesisht,” thanë analistët në JP Morgan në një shënim.

Analistët aktualisht presin fitime për aksion të vitit 2022 (EPS) prej 6,68 dollarë dhe shitje prej 42,73 miliardë dollarësh, sipas të dhënave të Refinitiv IBES. Vaksina e COVID-19, me shitje prej 3.9 miliardë dollarësh, ishte produkti i dytë më i shitur i AstraZeneca vitin e kaluar, pas vetëm ilaçit për kancerin e mushkërive Tagrisso, i cili grumbulloi mbi 5 miliardë dollarë të ardhura.

Rivalët Pfizer (PFE.N) dhe Moderna (MRNA.O) , të cilët kanë shitur gjithmonë vaksinat e tyre për COVID-19 për një fitim, kanë parashikuar shitjet e vitit 2022 për goditjet e tyre prej rreth 32 miliardë dhe 18.5 miliardë dollarë respektivisht. Gjuajtja ChAdOx1 nCoV-19 e AstraZeneca, e shitur nën markat Vaxzevria dhe Covishield me më shumë se 2.6 miliardë doza të furnizuara që nga shkurti, mbetet një armë kryesore kundër pandemisë në vendet me të ardhura mesatare.

Por ende nuk ka marrë miratimin nga SHBA dhe përdorimi i tij në Evropë është zvogëluar pasi vendet kanë inokuluar shumicën e popullsisë së tyre dhe kanë tendencë të preferojnë vaksinat Pfizer dhe Moderna. Shefi Ekzekutiv Pascal Soriot tha se vaksina kishte ende një rol të madh për të luajtur.

“Vaksina ka pasur një pritje dhe pritje fantastike në Amerikën Latine, në Azinë Juglindore, në Lindjen e Mesme, në shumë vende të botës”, tha ai.

AstraZeneca pret të dorëzojë vaksinën për miratim rregullator në SHBA në gjysmën e parë të vitit, shumë më vonë se orari fillestar për vitin 2021.Kompania mposhti parashikimet e fitimeve të tremujorit të katërt dhe tha se do të rriste dividentin e saj vjetor me 0,10 dollarë në 2,90 dollarë për aksion.

“AstraZeneca vazhdoi në trajektoren e saj të fortë të rritjes në vitin 2021 me … pesë nga ilaçet tona e kaluan pragun e suksesit”, tha Soriot, duke iu referuar produkteve që gjenerojnë më shumë se 1 miliard dollarë në vit në shitje.

Të ardhurat totale u rritën me 63% në 12.01 miliardë dollarë për tre muajt deri më 31 dhjetor në bazë të monedhës konstante, ndërsa EPS bazë arriti në 1.67 cent, duke i kaluar vlerësimet për një EPS prej 1.50 dollarësh nga shitjet prej 10.79 miliardë dollarësh.