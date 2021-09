Shkencëtarët në Universitetin e Oksfordit po përpiqen të zhvillojnë një vaksinë terapeutike kundër kancerit me teknologjinë e përdorur në përgatitjen e AstraZeneca kundër Covid-19

Sipas Bloomberg , rezultatet e studimeve të kafshëve deri më tani janë shumë premtuese, pasi ato treguan një reduktim të tumorit dhe nivele të përmirësuara të mbijetesës.

Studiuesit në Institutin Jenner në Oksford dhe Institutin Kërkimor të Kancerit Ludwig kanë zhvilluar një vaksinë me dy doza, duke përdorur teknologjinë e zhvilluar në ilaçin anti-Covid-19, sipas një studimi të botuar në Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Në fazën e parë, 80 pacientë me kancer të mushkërive me qeliza jo të vogla do të marrin pjesë .

Që nga shpërthimi i pandemisë, kërkimi mbi vaksinat ka bërë një rrugë të gjatë dhe shkencëtarët dhe qeveritë kanë siguruar burime për të trajtuar koronavirusin në kohën më të shkurtër të mundshme. Tashmë, teknologjitë mRA janë përdorur, duke sinjalizuar zhvillimin e suksesshëm të kërkimit dhe duke rritur shanset për trajtimin e sëmundjeve të tjera të tilla si kanceri. Zhvillimet vijnë në një kohë kur studiuesit po hulumtojnë trajtime të tjera novatore për kancerin, duke përdorur sistemin imunitar për të luftuar tumoret.