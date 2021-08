Një ekip astronomësh kanë piblikuar imazhe të reja spektakolare të disa prej galaktikave më afër Rrugës së Qumështit përmes Teleskopit Shumë të Madh të Observatorit Jugor Evropian (VLT i ESO).

Imazhet, të cilat i ngjajnë fishekzjarreve shumëngjyrëshe kozmike, tregojnë përbërësit e ndryshëm të galaktikave me ngjyra të dallueshme. Nga këto ndryshime ngjyrash, ekspertët janë në gjendje të identifikojnë se ku po lindin yje të rinj dhe të studiojnë proceset e ndërlikuara me të cilat ato marrin formë. Duke kombinuar këto vëzhgime të reja me të dhëna nga Vargmali / Nënmilimetri i Madh Atacama (ALMA), ku ESO është partner, ekipi i astronomëve kërkon të hedhë dritë të re në ato që shkaktojnë gazrat nga të cilët lindin yjet.

Astronomët e dinë se yjet kanë lindur në re të gazit, por ajo që shkakton formimin e yjeve, dhe roli që luajnë galaktikat në tërësi në këtë proces, mbetet një mister. Për të zgjidhur këtë enigmë, ekipi i studiuesve vëzhgoi galaktika të ndryshme aty pranë me teleskopë të fuqishëm në tokë dhe në hapësirë, duke hetuar rajone të ndryshme galaktike të përfshira në lindjen e yjeve. “Për herë të parë, ne po kuptojmë episodet individuale të formimit të yjeve në një gamë të gjerë vendesh dhe mjedisesh dhe në një mostër që përfaqëson mirë lloje të ndryshme të galaktikave”, thotë Eric Emsellem, një astronom i ESO në Gjermani.