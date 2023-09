Katër shtetas janë shoqërua nga policia vendore e Shkodrës si autor të dyshuar të vrasjes së shtetasin Zef Guri, 73 vjeç dhe plagosjes së djalit të tij Gjin Guri 46 vjeç, i cili ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës në Tiranë. Mësohet se Gjin Guri ka marrë një plumb në kokë mbi syrin e djathtë ndërsa ka edhe dëmtime të tjera në trup. Efekvivët kanë shoqëruar shtetasit Martin Qershija, Edmond Nika, Kujtim Dholla dhe Çesk Serraj ndërsa i dyshuar është edhe Gjovalin Guri. Ky i fundit është djali i xhaxhait i të plagosurit Gjin Guri ndërsa edhe më përpara ka qenë i shpallur në kërkim për kanabis dhe tashmë është i dyshuar edhe si bashkëautor i kësaj ngjarje të rëndë.

Policia e Shkodrës ka dy pista kryesore të hetimit për vrasjen e Zef Gurit dhe plagosjen e djalit të tij. Pista e parë ku janë përqëndruar efektivët është për shkak të konflikteve për lëndët drusore. Sipas burimeve rreth 10 ditë më parë shtetasi Gjin Guri dhe babai i tij që u vra kanë goditur gjashtë persona që dyshohet se janë shtetasit e shoqëruar. Sherri para një jave dyshohet se ka ndodhur për shkak të parcelave me lëndë drusore. Shtetasi Gjin Guri administronte një zonë pyjore në malin e Shoshit dhe personat të cilët ka goditur kanë tentuar që të kalojnë aty për të prerë dru. I plagosuri dhe viktima dyshohet se i kanë dalë para duke mos i lejuar dhe duke i goditur.

10 ditë pas kësaj ngjarje shtetasit Martin Qershija, Edmond Nika, Kujtim Dholla, Çesk Serraj dhe djali i xhaxhait Gjovalin Guri kanë shkuar tek një lokal që kishte Gjin Guri dhe aty dyshohet se i kanë qëlluar duke lënë të vdekur në vend Zef Gurin dhe duke plagosur rëndë djalin e tij Gjin Guri dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur derisa janë identifikuar nga policia dhe janë shoqëruar. Një tjetër pistë hetimi e policisë lidhur me këtë ngjarje është edhe ajo për kultivimin e kanabisit në zonën e Dukagjinit.

Ndërkohë shtetasi Gjin Guri në nëntorin e vitit 2021 është sulmuar me tritol i vendosur në lokalin e tij në fshatin Nicaj të Shoshit. Po ashtu më përpara është arrestuar në vitin 2008 për shkak të një konflikti me një inspektor pyjesh dhe është arrestuar sërish në 2015-ën pasi ka qëlluar në drejtim të policisë duke u dënuar me dy vite burg. Policia e Shkodrës vijon hetimet për zbardhjen e plotë të vrasjes së Zef Gurit dhe plagosjes së djalit të tij Gjin Guri.