Eshte zbardhur deshmia e drejtorit te policise bashkiake Malesi e Madhe Mentor Hasanaj i cili u plagos bashke me babain e tij Xhelal Hasanaj nje dite me pare prane bustit te 5 heronjve te Vigut ne rrugen Shkoder-Koplik. Drejtori Hasanaj ndodhet ne spital ne Tirane tashme ne nje gjendje me te stabilizuar. Drejtori Hasanaj pasi eshte marre ne pyetje nga policia ka deklaruar se ai nuk ka asnje konflikt me askend dhe nuk e di arsyen e kesaj ngjarje te rende.

“Kam qene me familjen time ne makine. Papritur na qelluan dhe u munduam te shpetojme. Pasi te shtenat u ndalen pashe qe isha plagosur une dhe babai. Nuk e di se cila eshte arsyeja qe na kane qelluar. Une nuk kam asnje konflikt me askend dhe as babai im apo familja ime.

Une jam drejtor i policise bashkiake ne Malesine e Madhe por nuk ka asnje lidhje kjo sepse nuk kam patur ndonje debat apo problem te ketyre koheve apo edhe me perpara. Kak punuar me shume korrektesi ne punen time duke iu sherbyer te gjitheve. Nuk kam asnje ide perse na qelluan”, mesohet te kete thene drejtori Hasanaj pas ngjarjes se rende.

Nga ana tjeter policia ka shoqeruar disa persona ne komisariat por deri me tani nuk ka ndonje autor te dyshuar dhe kane qene persona deshmitar qe kane pare ngjarjen dhe jane kene serish te lire. Policia vijon hetimet per identifikimin e autorit gjetjen dhe kapjen e tij.

Autori ka qelluar me nje motorr ndersa ka patur skafande ne koke dhe i veshur me rroba te zeza. Motorrin autori e ka braktisur ne nje rruge dytesore rreth 500 meter larg nga vendi i ngjarjes dhe eshte larguar ne drejtim te paditur.

Policia dyshon se atentatori mund te jete me pagese per nga menyra se si eshte kryer kjo plagosje e dyfishte. Objektiv mendohet se ka qene drejtori Mentor Hasanaj i cili arriti ti shpetoje pavaresisht se u qellua me 7-8 plumba pistolete.