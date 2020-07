Tirana International Airport njofton se ndalimi i fluturimeve nga Austria hyn në fuqi nga nesër deri më 31 korrik.

Ndërkohë të gjitha fluturimet janë anuluar, teksa TIA njofton se pasagjerët që u janë anuluar fluturimet kanë mundësi që të rishikojnë datën për ta shtyrë fluturimin për një datë tjetër deri në fund të 2021 ose të rimbursohen.

Kurse për ata që kanë tranzitin në Vjenë do të mbrohen me një linjë tjetër nga një destinacion tjetër tranizit.

NJOFTIMI NGA TIA

📌Lajm jo i mirë mbërrin nga Austrian Airlines

🛬Ndalohen fluturimet me Vjenën nga data 16 korrik deri më 31 korrik 2020

Në një njoftim zyrtar, Austrian Airlines njofton sot se Ministria Federale Austriake e Punëve Sociale, Shëndetit, Kujdesit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit ka zgjeruar masivisht listën e ndalimeve të uljes së avionëve. Duke filluar nga e enjtja, 16 korrik 2020, Shqipëria nuk do të ketë asnjë fluturim të rregullt me Austrinë dhe do të radhitet në listë me Bosnjën dhe Hercegovinën, Bullgarinë, Egjiptin, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Rumaninë, Serbinë, Britaninë e Madhe, Suedinë dhe Ukrainën. Dekreti është i vlefshëm deri më 31 korrik 2020.

📌Për shkak të ndalimit zyrtar, Austrian Airlines është e detyruar të anullojë të gjitha fluturimet ndërmjet Vjenës dhe Tiranës gjatë periudhës 16-31 korrik 2020.

📌Pasagjerët fluturimet e të cilëve janë anulluar dhe të cilët nuk duan të përdorin mundësitë e rishikimit të datave mund të aplikojnë për një rimbursim duke përdorur formularin në internet në faqen e internetit të Austrian Airlines.

🔛 https://ëëë.austrian.com/…/help-and-con…/contact-form-refund

📌Pasagjerët që dëshirojnë të kryejnë fluturimin e tyre në një datë të mëvonshme, kanë mundësi të ndryshme rishikimi dhe mund të realizojnë udhëtimin e tyre të ndryshuar deri në fund të 2021.

📌Pasagjerët që kanë tranzitin në Vjenë, do të mbrohen me linjë tjetër nga destinacion tjetër. Austria Airlines parashikon mbrojtjen e pasagjerit.

Shëndet e shpresë.

Tirana International Airport

📌 No good news is coming from Austrian Airlines

🛬Neë Landing Bans Force Austrian Airlines to Cancel Flights to Tirana from 16 July 2020 until 31 July 2020

In an official announcement, Austrian Airlines announces today that the Austrian Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection has massively expanded the list of landing bans. Starting on Thursday, July 16, 2020, Albania will have no regular flights with Austria and Albania is listed with Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Egypt, Kosovo, Montenegro, Northern Macedonia, Romania, Serbia, Great Britain, Sweden and Ukraine. The decree is valid until July 31, 2020.

📌Due to the official prohibition, Austrian Airlines is forced to cancel all flights betëeen Vienna and Tirana during the period 16-31 July 2020.

📌Passengers ëhose flights ëere cancelled and ëho do not ëant to make use of the rebooking options can apply for a refund using the online form on the Austrian Airlines ëebsite. Passengers ëho ëish to take their flight at a later date have various rebooking options and can start their rebooked journey up until the end of 2021.

🔛https://ëëë.austrian.com/…/help-and-con…/contact-form-refund

📌Passengers in transit in Vienna ëill be protected by another line from another destination. Austria Airlines provides for passenger protection.

Health and hope.

Tirana International Airport