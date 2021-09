Pushimet në Shqipëri për një familje nga Zvicra për pak sa nuk u kthyen në tragjedi. Avioni i vogël, model Beechcraft me regjistrim zviceran HB-EFH me të cilin po udhëtonin ka bërë ulje të detyruar në Aeroportin e Rinasit, rreth orës 16:15, pasi nuk iu hap rrota e parë. Në bord ishin 4 persona, piloti dhe babai me 2 fëmijët e tij të gjithë shtetas zvicerian, të cilët fatmirësisht të katërt gëzojnë shëndet të plotë.

Kjo është fotoja ekskluzive të avionit në pistën e Rinasit, e ndërsa si pasojë e kësaj ngjarjeje fluturimet u pezulluan për 1 orë e 45 minuta.

Pas lajmërimit të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve Ajrore dhe kryerjes së investigimit në zonën e pistës, avioni u zhvendos nga pista dhe më pas rinisën fluturimet.